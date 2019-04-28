رئيس "البحوث الفلكية": الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح لمصراوي، إن يوم الاثنين من الأسبوع المقبل يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعنلت دار الإفتاء المصرية، في بيان اليوم الأحد، موعد استطلاع هلال شهر رمضان، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد رمضان الأحد المقبل الموافق 5 مايو - 29 شعبان 1440.