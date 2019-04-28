"محرز" تستقبل مدير حديقة كروكو بارك في حديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة حيوانات الجيزة بصحبة الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطري، والدكتور محمد رجائي رئيس الحدائق العامة، وجمال بن سياسي مدير حديقة كروكو بارك بجزيرة جربة التونسية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، إن الزيارة تتزامن مع متابعة عمليات الاستعدات الخاصة بالاحتفال بأعياد شم النسيم، مشيرة إلى أن الحديقة تتمع بالعروض المختلفة ومعاير الأمان العالية.

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وأضافت "محرز"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن حديقة الحيوان تعد هدف ترفيهي وتثقيفي للأسرة المصرية، موضحة أن الوزارة انتهت من كافة مراحل الاستعدادات لأعياد شم النسيم بداية من إرسال حيوانات جديدة للحدائق الإقليمية، حتى إنشاء دورات المياه لأصحاب القدرات الخاصة وتفعيل دور الكشافة وشركة الأمن.

وأكدت نائب الوزير، على ضرورة الالتزام بالسلوك الحسن مع الحيوانات وعدم الدخول إلي بيوتهم، مضيفة أن الحديقة تعد أحد مكتسبات الشعب المصري للترفية والتنزهة.

وأشارت إلى أن الوزارة، بدأت في مشروع تحويل حديقة الحيوان من "مغلقة" إلى "مفتوحة"، وفقا للمعايير الدولية، على ثلاث مراحل تبدأ من العام الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.