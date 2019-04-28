مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 45 قطعة حشيش في المعصرة

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وكشفت التحقيقات عن قيام المدعو "مصطفى. س"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 45 قطعة حشيش، ومبلغ مالي كبير. وكشفت التحقيقات عن قيام المدعو "مصطفى. س"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 45 قطعة حشيش، ومبلغ مالي كبير. وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي حصيله اتجاره بالمواد المخدره. حرر محض بالواقعة وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق بالحبس.

أمرت نيابة المعصرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بمحاولة ترويج كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.