مصر | تشريح جثة سيدة عثر عليها داخل جوال وملقاة بأرض فضاء بالمعادي

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وكما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. وتلقى قسم شرطه المعادي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جوال بداخله جثة سيدة، داخل أرض فضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثالث من عمرها، وبها خنق بالرقبة وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة. وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثالث من عمرها، وبها خنق بالرقبة وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

كلفت نيابة المعادي، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة مقتوله داخل جوال وملقاه في أرض فضاء بمنطقه زهراء المعادي، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسباب حدوثها والوقوف على ملابساتها.