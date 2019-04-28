أخبار مصر | 'الإعلاميين' تنعى علي عبدالحليم: مثالًا يُحتذى به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تنعى علي عبدالحليم: مثالًا يُحتذى به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامي الدكتور علي عبدالحليم مدير عام البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر أزمة صحية.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا إعلاميًا قديرًا أثرى العمل الإعلامي والبرامج الدينية خلال مسيرته المهني، ونموذجًا يُحتذى به للإعلاميين؛ حيث دعم عمله الإعلامي بالبرامج الدينية بالحصول على دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، داعين المولى عز وجل أن يرحمه و يُلهم أهله الصبر والسلوان".

وكان توفي اليوم الأحد، الإعلامي علي عبدالحليم مذيع بالقطاع الديني بالتلفزيون المصري، إثر أزمة صحية انتابته منذ أيام وظل بالعناية المركزة منذ أيام وحتى وفاته.

من جانبه أعلن شقيقه أشرف عبدالحليم، خبر الوفاة طالبًا الدعاء لشقيقة الأكبر، ويشار إلى أن الراحل كان من أبرز مقدمي البرامج الدينية بالتلفزيون المصري في الفترة الأخيرة، حيث تخرج من جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراة في الحديث وعلومه بإشراف ورئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر.

كان الإعلامي الدكتور على عبدالحليم مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، قد تقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات النيابية الأخيرة، أمام اللجنة المشكلة لتلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عن الدائرة الثالثة عشر ومقرها "كفر صقر وأولاد صقر" فردي مستقل، وحصل على رمز "ظرف الجواب".