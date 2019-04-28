أخبار مصر | حزب "إرادة جيل" يحتفل بتأييد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب "إرادة جيل" يحتفل بتأييد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب "إرادة جيل" مساء أمس السبت احتفالية كبرى في أحد فنادق القاهرة تكريمًا لدور أعضاء الحزب في حث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بحضور نحو ألف عضو من أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وجاءت الاحتفالية استجابة لدعوة من محمد تيسير مطر أمين عام حزب إرادة جيل، حيث وجه كلمة شكر لكل أعضاء الحزب الذين قدموا نموذج في حب الوطن والعطاء من أجل مصر ورفعوا راية الحزب.

وقال أمين عام الحزب إنه كان هناك تفاعل كبير من أعضاء الحزب مع الشارع لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء وتوعيتهم بأهمية المشاركة، لافتا إلى أن الحزب لا يتأخر عن القيام بدوره تجاه مصر، فجميع الأعضاء يعملون بكل الحب من أجل وطنهم ويقفون بجانب الدولة لكي تستكمل مسيرة النجاح، فيما أثنى المهندس تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل، على دور المرأة المصرية في الاستفتاء، مشيرا إلى أن سيدات مصر يثبتن انهن قادرات على مواجهة التحديات وأنهن في المقدمة لتلبية نداء مصر.

وأثنى مطر على ما قام به شباب الحزب، واصفا ما قدمته السيدات والشباب خلال أيام الاستفتاء بالملحمة الوطنية، لافتا إلى أن الصورة الجمالية التي قدمت والمظهر الحضارى في الاستفتاء يدعو للفخر بهم، بينما أوضح محمد حسن أمين تنظيم الحزب أن الحزب يقدر عطاء وجهد كل الأعضاء الذين قاموا بدور عظيم فى توعية وحشد المواطنين أمام لجان الاستفتاء.