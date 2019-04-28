انت الان تتابع السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمناسبة عيد العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني، حمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، سيد يوسف طه عبد الرحيم، السعيد عطية محمد النقيب. كما تقرر منح نفس الوسام للراحلين: حسام عماد الدين محمود، وعبد المنعم محمد الغزالي. ومنح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوي العاملة سابقا.

وأيضا شمل قرار الرئيس، منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبد الكريم من العاملين بالوزارة. وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن قرار منح الأوسمة جاء تكريما من الرئيس لقدامى النقابيين، وتقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة

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