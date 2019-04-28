انت الان تتابع وزارة الصحة: اتبعوا هذه النصائح قبل أكل الفسيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رنجة

أصدر خالد مجاهد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، بيانا، اليوم الأحد، يحوي نصائح للمواطنين في شم النسيم، وشدد فيه على ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرا من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها وهي: البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهةـ لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة، عيونها بارزة تتميز باللمعان، مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردي.

وأكد مجاهد، على ضرورة عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وربما تسبب ضررا شديدا خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.كما نصح بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم في