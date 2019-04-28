انت الان تتابع نائب: معارض أهلا رمضان تدعم توجه الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معرض أهلا رمضان

أشاد خالد مشهور نائب الشرقية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة لأبناء الشرقية، من خلال معرض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أهمية المعرض في دعم توجه الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، إذ ان التخفيضات تترواح ما بين 25 إلى 30%، وهي نسبة ليست بقليلة، وستشكل فارقا كبيرا في الأسعار بالنسبة للمواطن، وحث النائب أبناء المحافظة على التوجه إلى هذه المعارض للاستفادة منها والهرب من جشع التجار.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاستعداد لشهر رمضان المبارك لن يقتصر على معارض أهلا رمضان، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء ما يقرب من 183 شادر على مستوى الجمهورية.وأكد وزير التموين، في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" يوم الثلاثاء الماضي، أن معرض سوبر ماركت أهلا