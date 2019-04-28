شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بأحد شوارع غرب أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي منطقة الجامع الكبير بحي غرب أسيوط بحدوث هبوط أرضي بالشارع بجوار غرفة مياه أمام الجامع الكبير.

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد بشير، رئيس حي غرب، يفيد بحدوث هبوط أرضي بالشارع بجوار غرفة المياه أمام الجامع الكبير.

انتقل رئيس حي غرب وشركة مياه أسيوط وضباط قسم أول أسيوط، وجار قطع المياه عن المنطقة والبدء بعملية الحفر والإصلاح.