شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة بين «فاو» و«أكساد» للاستفادة من الأمطار في التنمية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) اتفاقية جديدة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال حصاد الأمطار، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، ضمن حزمة من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح.

حيث قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، مدير مكتب «أكساد» في القاهرة، إن الاتفاقية تشمل قيام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بإنشاء عدد 108 آبار جديدة لتخزين مياه الأمطار، والممارسات الزراعية الجيدة في عدد 125 مزرعة تين وزيتون ولوز، وإنشاء عدد 25 مزرعة زيتون نموذجية باستخدام نظم رى حديثة اعتمادًا على مياه الآبار كمصدر ري تكميلي.

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وأضاف «خليفة» أنه وفقًا للاتفاقية الجديدة سيتم عقد ندوات إرشادية للمزارعين لتطبيق أحدث النظم الزراعية للحصول على أعلى إنتاجية تحت ظروف الزراعة المطرية، كما يركز المركز العربى على الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية تحت الظروف المطرية بمطروح، والتى تتميز بأنها منتجات عضوية، وذلك من خلال استخدام أسمدة ومبيدات حيوية، والابتعاد عن الأسمدة والمبيدات الكيماوية، حيث إن الاتفاقية الجديدة سوف تغطي حوالي 2000 مستفيد من أهالي المناطق الصحراوية.

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة أن الاتفاقية الجديدة تأتي بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ اتفاقية سابقة بين الطرفين، والتى نفذ خلالها المركز العربى (أكساد) عدد 72 بئر مياه لتخزين مياه الأمطار، لاستخدامها بغرض توفير مياه الشرب للمواطنين، فضلًا عن تلبية احتياجات الثروة الحيوانية (ماعز- أغنام- إبل) والرى التكميلى للزراعات المطرية، بالإضافة إلى الممارسات الزراعية الجيدة لعدد 99 مزرعة تين وزيتون ولوز، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على التطبيقات الزراعية الحديثة، واستفاد من هذه الاتفاقية نحو 1500 مستفيد من أهالي المناطق الصحراوية بمطروح.

وأشار «خليفة» إلى أن هذه الاتفاقيات والأنشطة التي يقوم به المركز العربى «أكساد»، تأتي في إطار حرص المركز العربى على تعزيز المخزون المائى في المناطق الصحراوية الجافة في الدول العربية، بالإضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل تحت الظروف المطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة تلك المنتجات العضوية.