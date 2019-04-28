شكرا لقرائتكم خبر عن «عكاشة» و«عبدالنور» عضوان جديدان في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مجلس أمناء المكتبة وافق على ترشيح عدد من الشخصيات المرموقة دوليًا لعضويته في السنوات المقبلة، أبرزهم الوزير السابق منير فخري عبدالنور، والعالم الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، الرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي.

يذكر أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم في عضويته عددًا من الشخصيات الدولية، من بينهم رؤساء سابقون لعدد من الدول، منهم روزاليا أرتياجا سيرانو، رئيسة الإكوادور السابقة، وبيتر ستويانوف، الرئيس الأسبق للجمهورية البلغارية، وريكسهب ميداني، الرئيس الأسبق لدولة ألبانيا، وأندريس باسترانا، الرئيس الأسبق لدولة كولومبيا، وبوريس تاديتش الرئيس الأسبق، لدولة صربيا، وإميل كونستانتينيسكو، الرئيس الأسبق لدولة رومانيا، وتاريا هالونين، الرئيس الأسبق لدولة فنلندا، وجورج فرناندو كويروجا، الرئيس الأسبق لدولة بوليفيا.

ويضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية أيضًا عددًا من الشخصيات المؤثرة في العديد من المجالات، منهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والعالمة ماري دورين أرتشر، والسيد عمرو موسى، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وأكمل إحسان أوغلو، والدكتور مجدي يعقوب، والأديب والكاتب محمد سلماوي، ووزير الخارجية المصري سامح حسن شكري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والسير جوردون كونواي، الرئيس السابق للجمعية الجغرافية الملكية، وكجيل ماجني بونديفيك، المدير المؤسس لمركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسان. ويرأس الدكتور فاروق العقدة اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.