شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، والوزراء والمحافظين والإخوة الأقباط في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا.

وأوضح «نجم» أن الأديان جميعها رسالتها الحب والسلام، وأن المصريين بكل طوائفهم كيان واحد، تدعمه أواصر المحبة والأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.