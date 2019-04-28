شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى للصيادلة وشركات العناية الشخصية بمؤتمر "HO" بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تجمع من أجل صحة المواطن ووصول الخدمات الدوائية والصيدلية إلى المريض المصرى التقت كبرى شركات الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية، في مؤتمر حاشد بمدينة الغردقة "HO"، حيث تم التعرف على العروض التى تميز الشركات للاستفادة منها فى رفع اقتصاديات الصيادلة، وأثنى الجميع على التنظيم المتطور للمؤتمر من حيث عدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العروض التى تقدمها مجموعة شركات المتحدة لخدمة الصيادلة والبرامج الجديدة.

معلومات وبرامج متطورة لخدمة الصيادلة، تكنولوجيا جديدة للتعاون بين كبري شركات الادوية ومستلزمات العناية الشخصية والصيادلة للرفع اقتصاديات الصيادليات وتطوير الخدمات المقدمة لهم، في تجمع كبير التقى فيه كبرى شركات الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية بالصيادلة بمحافظات الصعيد "قنا والغردقة"، فى مؤتمر حاشد لم يكن الأول من نوعه بمدينة الغردقة، حيث تم التعرف على العروض التي تميز الشركات للاستفادة منها في رفع اقتصاديات الصيادلة.

وأثني الجميع على التنظيم المتطور للمؤتمر من حيث عدد الشركات المشاركة ، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها مجموعة شركات المتحدة لخدمة الصيادلة والبرامج الجديدة في إطار تطوير الخدمات المقدمة للصيدلي المصري ..

حضر عدد كبير من الصيادلة و تناول المؤتمر تبادل الأفكار الجديدة والمطورة من وكذلك طرح البرامج التي تساعد علي تطوير الصيدليات والبرمجة ، التي تقدمها شركات الدكتور "حسام عمر" للنهوض باقتصاديات الصيادلة والعمل علي تنمية الموارد الخاصة لهم

قال الدكتور " حسام عمر " رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة "HO" أن الموتمر يحتوي على العديد من الخدمات المختلفة التي نقدمها من للسوق الدوائي بالإضافة إلى وسائل التوعية المقدمة لخدمة الصيادلة علي مستوي الجمهورية ، مثل (الميكنة والتمويل والتصنيع وخدمات التوزيع والتسهيلات الائتمانية وخدمة العملاء) بالأضافة للأنشطة الجديدة كالتأمين والخدمات المالية والبنكية وكذلك البرامج الاخري .

كما يهدف بصورة مستمرة لتحسين اقتصاديات الصيدلي المصرى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض، من خلال الاعتماد على نظام تكنولوجي متطور للقضاء علي مشاكل الادوية وهو منظومة "الميكنة."

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مضيفا أن المجموعة تنتهج ترسيخ شعارها (شريكك المفضل)، وهو أن تظل مصلحة الصيدلي في اهتمامها الأول والدائم، مؤكدة أنه العامل المشترك والأساسي في تنمية سوق الدواء، بالإضافة إلى التنمية والتطوير المستمر لكل ما هو جديد في سوق الدواء وخدمة الوطن والمواطن، وفي إطار منظومة محكمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه الأنظمة الحديثة في سوق الدواء.