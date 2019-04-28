شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صرف صحى القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم إعلان حالة الطورائ استعدادا لشم النسيم.
وأضاف المهندس عادل حسن، أنه سيتم نشر كافة معدات الشركة من شفاطات وسيارات لشفط المياه، وذلك فى المناطق القريبة من الحدائق والمنتزهات وذلك تحسبا لحدوث أى طفوحات تحدث نتيجة لقيام البعض بإلقاء مخلفات الفسيخ وأكياس القمامة فى بالوعات الصرف.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعه لحين انتهاء شم النسيم، لافتا إلى أن كافة قيادات الشركة وهو على رأسهم سيكونوا متواجدين غدا داخل غرفة العمليات.
وأوضح أن الخط الساخن 175 سيكون جاهزا لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بظهور أى طفوحات للصرف الصحى داخل العاصمة.
وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة وتم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور أعطال، لافتا إلى أنه سيتم المرور المفاجئ على محطات الصرف للتأكد من قدرة التشغيل بالشكل القياسي المطلوب، وتم منع الإجازات لعمال الورديات، ورفع درجة الاستعداد لإدارة عمليات الخط الساخن، وتم رفع درجة الاستعداد لإدارة الشبكات والتنسيق مع إدارتى التشغيل وغرفة عمليات الخط الساخن 175.
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