شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وكتب حافظ - فى تدوينة له اليوم الأحد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "كل عام وأبناء ‫مصر الأقباط بكل خير وسعادة وسلام بمناسبة ‫عيد القيامة المجيد، ولتظل مصرنا الحبيبة نموذجاً يُجسد كافة قيم ‫المحبة و‫التسامح.

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