شكرا لقرائتكم خبر عن للتركيز وزيادة قدراتك العقلية فى الامتحانات.. 8 أطعمة تعزز صحة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الأسر المصرية إلى فترة الامتحانات العصيبة، حيث لا يخلو منزل فى انحاء المحروسة، من وجود طلاب يستعدون لها، ويرغبون فى المذاكرة، ولتحسين أداء المخ لابد من الحرص على تناول عدد من الأطعمة الصحية فى فترة الامتحانات.

وكشف موقع" Boldsky" الهندى، عدد من الأطعمة الصحية ،المفيدة للتركيز، وصحة المخ، حيث يركز النظام الغذائى الجديد إلى حد ما على الأطعمة التى تتمتع بفوائد كبيرة على المخ، وتعتمد على الخضروات الورقية، وغيرها من الخضروات، التوت، والمكسرات، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والسمك، والدواجن وزيت الزيتون.



8 اطعمة مفيدة لصحة مخك

وقالت الصحيفة ، اكتسب هذا النظام الغذائى التى قام باعداده فريق بالمركز الطبى بجامعة راش فى شيكاغو، شعبية بسبب التأثير الإيجابى الذى أحدثه على تحسين الوظيفة الإدراكية للمخ، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وطور النظام الغذائى MIND بهدف الحد من الخرف، وتدهور صحة الدماغ التى تحدث غالبًا مع تقدم العمر، من خلال الجمع بين جوانب كل من أنواع النظام الغذائى.

وأضاف التقرير، تم التأكيد على أن نظام MIND الغذائى مفيد فى خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، والسكرى، والعديد من الأمراض الأخرى.



الخضروات والمسكرات

ولا يحتوى نظام MIND الغذائى على حد معين من السعرات الحرارية اليومية، ولا يتطلب استهلاك وجبات في أوقات محددة، النظام الغذائى، ويمكن للفرد التمتع بتطبيقه لتحسين صحته الجسدية والعقلية، يتميز نظام MIND الغذائى بأنه لا يتطلب منك التخلى عن عاداتك فى تناول الوجبات الخفيفة، أو نوع الأطعمة المفضلة لديك لأن النظام الغذائي يشمل جميع أنواع الأطعمة تقريبًا، ويركز النظام الغذائى على زيادة استهلاك الشخص للطعام، الذى يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية، ويقلل من تناول الطعام الذى يمكن أن يعيق أداء وصحة الدماغ.

وتشجع خطة النظام الغذائى الصحى الناس على استهلاك المزيد من الأطعمة الطبيعية، والحد من تناولهم اللحوم الحمراء، والدهون غير الصحية، اتباع النظام الغذائى هو واحد من أسهل الطرق للحفاظ على عقلك شاب، وصحى وعدم التاثر بعلامات وأعراض الشيخوخة، وغيرها من العوامل الأخرى.



التوت والفراولة من الفواكه المضادة للاكسدة

تقدم الصحيفة أنواع الأطعمة التي يجب أكلها فى نظام MINDهي كما يلى:أولا: الخضروات الخضراء المورقة..

مثل اللفت أو البروكلى أو السبانخ أو الكرنب، حاول أن يشمل نظامك الغذائى 6 وجبات أو أكثر فى الأسبوع.

ثانيا :الخضروات الأخرى..

اختار الخضروات غير النشوية، بسبب القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة، وجبة واحدة على الأقل يوميًا.



التوت والفراولة مفيد لصحتك

ثالثا : المكسرات..

النظام الغذائى لا يحدد نوع المكسرات التي يجب استهلاكها؛ لذلك لا تتردد في إدراج أنواع مختلفة من المكسرات في نظامك الغذائى، حاول أن تتناول خمس حصص من المكسرات أو أكثر كل أسبوع.

رابعا :الحبوب الكاملة..

أدمج الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان، والأرز البني ،والمكرونة من القمح الكامل، و 100% خبز القمح الكامل، تناول ثلاث وجبات على الأقل يوميًا.

خامسا : البقوليات..

تشمل جميع أصناف البقوليات مثل العدس، وفول الصويا، وما إلى ذلك، فيمكن تناول 4 مرات على الأقل كل أسبوع من الحبوب .

سادسا: الدواجن..

أكل الدجاج على الأقل مرتين فى الأسبوع، يمكنك الحصول على لحوم الديك الرومى، لا يتم تشجيع الدجاج المقلي على نظام غذائى MIND.

سابعا: الأسماك..

اختار السمك الدهنى مثل سمك السلمون، والسردين، و التونة والماكريل، بسبب احتوائه على كميات عالية من الأحماض الدهنية "أوميجا 3"، أكل السمك مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع.

ثامنا :زيت الزيتون..

استخدم زيت الزيتون كزيت الطهى الرئيسى.

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نظام ميند يخفض وزنك

الأطعمة التى يجب تجنبها:

يتطلب نظام MIND الغذائي الحد من استهلاك الأطعمة التالية والحد منها : الجبن: حدد *استهلاك الجبن..

قلل من استهلاكك من 3 أو 4 مرات في الشهر، من استخدام الزبدة والسمن، استخدم زيت الزيتون بدلاً من الزبد أثناء الطهي حاول أن تأكل أقل من ملعقة واحدة يوميًا.

* الأطعمة المقلية..

قلل استهلاكك إلى 3 أو 4مرات في الشهر من الاطعمة المقلية.

*المعجنات والحلويات..

الحد من استهلاك ما لا يزيد عن 4 مرات في الأسبوع، من الحلويات والمعجنات ، قلل من الأطعمة المصنعة، والحلويات مثل الآيس كريم، والكعك والبسكويت، والحلوى وما إلى ذلك.

*اللحوم الحمراء..

قلل استهلاكك من لحم البقر،ولحم الضأن، والمنتجات المصنوعة من هذه اللحوم، و قلل من استهلاكك على ما لا يزيد عن 3 وجبات كل أسبوع.

فوائد نظام MIND الغذائى:

منذ بدايته في عام 2015، كانت خطة النظام الغذائى ناجحة للغاية في إبطاء التدهور المعرفي لدى كبار السن الأصحاء، أشارت دراسة حديثة أجريت على تأثير حمية MIND إلى أن الأفراد الذين يتبعون النظام الغذائى بدقة كانوا يعملون كما لو كانوا أصغر من 7.5 سنوات من أولئك الذين لم يتبعوه.

1. يمنع التدهور المعرفى..

أثناء مناقشة الفوائد التي يتمتع بها نظام MIND الغذائى، من الضروري الإشارة إلى تأثيره في منع التدهور المعرفى، وتقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر، فقد تم إجراء العديد من الدراسات حول استكشاف تأثير نظام MIND الغذائي وإدراك الفرد، وأوضحت أنه يمكن تحسين وظائف المخ وأدائه.

2. يعزز الوظيفة الإدراكية كما هو مذكور أعلاه..

يركز نظام MIND على المهارات المعرفية للشخصية، وهو لا يمنع تدهور حالة المخ فقط، بل يساعد أيضًا في تعزيز وظيفة الشخص المعرفية، كشفت الدراسات أن الأفراد الذين يتبعون نظام MIND الغذائي لديهم ذاكرة أفضل، وسرعة إدراكية مقارنة بالآخرين، مع وفرة الخضروات الورقية الخضراء المندمجة في النظام الغذائي، تساعد كمية وفيرة من فيتامين (هـ) والفولات والكاروتينات والفلافونويدات على تحسين أداء عقلك، وبالمثل، فإن ادراج التوت فى النظام الغذائى يساعد فى تحسين الذاكرة وقدرات التعلم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

3. يساعد على فقدان الوزن..

ومن أهم المزايا الرئيسية الأخرى لنظام حمية MIND، هو أنه يدعم فقدان الوزن الصحي وإدارته، لأن النظام الغذائي يشجع على استهلاك المزيد من الأطعمة الطازجة، وغير المجهزة مثل الحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك، والخضروات، وزيت الزيتون، كما أنه يقضي على تراكم الدهون غير المرغوب فيها.

وأكد التقرير أن اتباع نظام غذائى صحي يسهم أيضا فى فقدان الوزن الصحى، حيث أن السعرات الحرارية محدودة ، تم تأكيد حمية MIND للمساهمة فى حرق الدهون، وزيادة التمثيل الغذائي؛ باعتباره عامل آخر يؤدى إلى فقدان وزن صحي.

4. تحقيق التوازن بين مستويات الكوليسترول فى الدم...

عن طريق الحد من استهلاكك للدهون غير الصحية ، يمكن لنظام MIND أن يحد من تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، ويمكن أن يسبب تراكم الأضرار التى لحقت الشرايين وزيادة مستويات الكوليسترول السيئ من خلال استبدال الخيارات غير الصحية بخيارات صحية (زيت الزيتون بدلاً من الزبدة)، يساعد النظام الغذائى على إبقاء مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

5. يحارب السرطان ..

لانه يحتوى على الكثير من الخضروات والبقوليات، والتوت، والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، والأسماك الدهنية، وكميات محدودة من اللحوم، ويؤكد أن نظام MIND الغذائى مفيد في مكافحة أنواع معينة من السرطان، وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الذى يصفه أطباء الأورام للأفراد الذين يقاتلون السرطان يشبه إلى حد بعيد نظام الحمية

6. نظام MIND يمنع مرض السكرى، وهو عبارة عن مزيج من حمية البحر المتوسط، ​​والنظام الغذائي DASH، يعد نظام MIND بمثابة إجراء وقائى محدد ضد مرض السكرى، يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم، أو مقاومة الإنسولين، وبالتالى الحد من مخاطر الإصابة بمرض السكرى.

7. يحسن الصحة العقلية..

التغذية ضرورية للحفاظ على مزاج متوازن، وضمان شعور دائم بالصحة، يمكن أن يساعد نظام MIND الغذائى فى تطوير وإدارة ومنع ظهور العديد من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، واضطراب فرط النشاط، ونقص الانتباه وفرط الفصام والقلق.

8. يحمى القلب..

لأنه غنى بالمواد الغذائية الغنية، وقليل الدهون والسعرات الحرارية، يعد نظام MIND الغذائى بمثابة مفتاح لتحسين صحة القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأن النظام الغذائى لا يسمح بتراكم الدهون والكوليسترول غير الصحى، يمكن أن يعمل قلبك بشكل جيد دون أى مشاكل.

9. يقلل من الالتهابات..

أصناف الطعام المدمجة فى نظام MIND الغذائي تساعد على التحكم وتقليل الالتهاب، عن طريق حرق الدهون الزائدة، وإزالة السموم غير المرغوب فيها من الجسم، يساعد النظام الغذائى فى الحد من الالتهابات الناجمة عن السموم البيئية، والإجهاد وضعف وظيفة القناة الهضمية.

10. يساعد فى التخلص من الالم ..

يعتبر نظام MIND الغذائي مفيدًا لجسمك بعدة طرق مختلفة، وأهمها المساعدة فى التخلص من الالم ،والحد من الالتهاب، والتي تسبب الألم مباشرة.