شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكرم 35 أماً مثالية على مستوى الجمهورية بشهادات تقدير وجوائز مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، احتفالها السنوى لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، واللاتى قدمن مزيداً من العطاء والجهد الخالص والعمل الدءوب من أجل تطوير أداء الوزارة والارتقاء بها فى كافة مجالات العمل بدواوين ومصالح وهيئات الوزراة، بالإضافة إلى تربية أولادهن ليصبحوا قوى عاملة تسهم فى تنمية مصرنا الحبيبة فى شتى المجالات. وقد بلغ عدد الأمهات المثاليات المكرمات هذا العام 35 أماً مثالية من مختلف المحافظات.

أكد الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن الوزارة تقدر وتثمن جهود المرأة المصرية بصفة عامة والأم المثالية بصفة خاصة فى خدمة الشأن المائي، لافتا إلى ضرورة الإرتقاء بمنظومة الأداء ورفع كفاءة جميع الكوادر الهندسية والفنية والإدارية العاملة بالوزارة للنهوض بكافة منشئات ومرافق الدولة داخل الوزارة، والمضيقدما فى التوعية بأهمية قطرة المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية .

ووجه عبد العاطى الشكر والتقدير لكل أم فى مختلف مواقع العمل بالوزارة، حيث تزخر الوزارة بتاريخ طويل من العطاء والتضحية لتلك الكفاءات المتميزة وخاصة المرأة العاملة من أبناء مدرسة الرى المصرية التى منحت الوطن العديد من التضحيات والخبرات المتراكمة والعطاء لصالح الوزارة، كما أن أبناء الوزارة هم بمثابة القدوة الحسنة لغيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأن أقل ما تقدمه الوزارة لهن هو الاعتراف بفضلهن وتكريمهن عرفاناً من الوزارة بجميل كل منساهموا فى توصيل رسالتها والحفاظ على مقدراتها.

وفى ختام الاحتفالية وزع عبد العاطى بتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الأمهات المكرمات.

يأتى حفل التكريم إيمانا وعرفانا من الوزارة بجهود أبنائها العاملين من المهندسين والفنيين والإداريين على مدار سنوات العطاء والتفانى فى خدمة الوزارة، وتكريما لهمعلى دورهم الفاعل فى الارتقاء بمنظومة الأداء، وتعزيز جهود وزارة الموارد المائية والرى نحو نشر الوعى المائى لدى مختلف فئات المواطنين، وترسيخ ثقافة الندرة المائية لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات، إلى جانب الحث على الحفاظ على قطرة المياه، وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، وحمايتها من كافة أشكال الهدر والتلوث.

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كما يهدف حفل التكريم أيضا إلى توعية جموع المواطنين بالتحديات التى تواجه الموارد المائية على المستوى القومي، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود على مختلف الأصعدة بالدولة للقيام بأداء رسالتها فى تناول القضايا المتعلقة بالمياه، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وذلك فى ضوء تعاون وزارة الموارد المائية والرى معكافة الوزارات والمؤسسات والجهات والمنابر الإعلامية بالدولة، من أجل مشاركة فاعلة لجيل الشباب فى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على ثروتنا المائية المحدودة للوفاء بمتطلبات كافة القطاعات المعنية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة .