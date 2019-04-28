شاهد.. تفاصيل لقاءات السيسى بزعماء الصين وروسيا خلال زيارته بكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " فيديو عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للصين، قبل توجهه إلى المطار عائدا إلى أرض الوطن. واستعرض الفيديو حضور السيسى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحزام والطريق، وإلقائه كلمة بالمنتدى، ولقائه بالرئيس الروسى، وحاكم دبى، ورئيس الوزراء الإيطالى، على النحو الوارد بالفيديو التالى. Advertisements

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