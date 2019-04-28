أخبار مصر | القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير 3 مدارس في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير 3 مدارس في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح قائد الجيش الثالث الميداني، أعمال تطوير ٣ مدارس بمدينة السويس، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى جانب تنفيذ عدد من الإنشاءات الرياضية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذاً لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمساهمة القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني: مدرسة (خالد بن الوليد للتربية الفكرية) بحي الأربعين لتوفير مستوى تعليمي لائق لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الذهنية بمراحل التعليم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بطاقة عدد (٩) فصول دراسية ومدرسة (التربية الفكرية بالحرفيين) بطاقة (١٩) فصلاً دراسياً لمراحل الابتدائية والإعداد المهنى والتلمذة الصناعية فضلاً عن إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسى وكرة سلة وتراك للجرى وصالة لألعاب القوى حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الزخرفة والنجارة والتريكو.

ومدرسة (مصطفى صادق الرافعى للصم) بطاقة (٩) فصول دراسية تسع (٥٠) طالباً لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، وكذا إعداد ملعب لكرة القدم الخماسى ومسرح لتنمية المواهب الفنية للطلبة، إلى جانب توفير المدرسة للأنشطة الموسيقية والفنية والتربية الرياضية وتهدف المدارس لتقديم فرص تعليم مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.

وخلال الافتتاحات نقل قائد الجيش الثالث الميدانى تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأبناء مدينة السويس الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الصمود ضد العدوان على مدينة السويس ومازالوا يقفون خلف قواتهم المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة، فيما قدم أهالى السويس الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتخفيف عنهم بمشاركتها فى العديد من المشاريع التنموية والتعرف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.