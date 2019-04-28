أخبار مصر | "السيسي" يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولي إلى كل من السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالي، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد علي سليمان، وجمال عبد الناصر عقبي، وجمال السيد هاشم كيلاني، وحمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، وسيد يوسف طه عبد الرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

وشمل القرار منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلي اسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبد الكريم من العاملين بالوزارة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن قرار منح الأوسمة جاء تكرما من الرئيس لقدامي النقابيين ، وتقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلي نوط الامتياز من الطبقة الأولي والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

وسيتم التكريم فى الاحتفال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد الثلاثاء 30 أبريل بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.