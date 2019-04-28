أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بإزالة اللافتات من الشوارع والطرق الرئيسية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بإزالة اللافتات من الشوارع والطرق الرئيسية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع مستوى النظافة من محيط المدارس والمقار الانتخابية، التي تم بها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ورفع أي مخلفات وكنس وتجريد الشوارع لإعادتها الى ما كانت عليه بالسابق وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

كما كلف المحافظ بإزالة كل اللافتات واثار عمليه التصويت من الشوارع والطرق الرئيسية مع إعادة الشيء لأصله وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع.

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ووجه "راشد" رئيس هيئة النظافة بتنظيم حملات نظافة وكنس وتجريد على مدار الـ24 ساعة ورفع أي مظاهر للمخلفات والقمامة، مشدداً على رفع اى مخلفات من محيط كل المدارس أستعداداً لاستقبال إجراء اختبارات نهاية العام الدراسى للصفوف الدراسية.

وثمن محافظ الجيزة على جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في إعداد اللجان الانتخابية وتجهيزها خارجياً وداخلياً خلال فترة الإعداد لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بيسر وبسهولة ومتابعتهم المستمرة خلال فترة التصويت ما أدى إلى عدم حدوث مشكلات جسيمة أو معوقات تؤثر على سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية.

كما وجه المحافظ الشكر لمواطنى الجيزة الذين أدلوا بأصواتهم فى الحدث الديمقراطى الذى تم تنظيمه على مدار الثلاث أيام السابقه مشيداً بالوجود الملحوظ للمرأه والشباب وكبار السن فى اللجان للادلاء بأصواتهم وحرصهم على المشاركة فى صناعة مستقبل الوطن والمساهمة فى طريق التنمية.