مصر | حبس مسجل خطر لسرقته مكتب توكيلات بمصر القديمة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر لسرقته مكتب توكيلات بمصر القديمة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التخقيقات لاتهامه بسرقه أحد مكاتب التوكيلات.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق اتهامه في 9 قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لارتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور "، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب حادث سرقة(جهاز " لاب توب "، ماكينة لحام أكياس، غلاية مياة، سخان مياه كهربائى، ميزان حساس، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم.