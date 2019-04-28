مصر | حبس مسجل خطر لسرقته مكتب توكيلات بمصر القديمة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر لسرقته مكتب توكيلات بمصر القديمة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق اتهامه في 9 قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لارتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور "، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب حادث سرقة(جهاز " لاب توب "، ماكينة لحام أكياس، غلاية مياة، سخان مياه كهربائى، ميزان حساس، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.