مصر | القبض على عاطل تخصص في سرقة المكتبات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل تخصص في سرقة المكتبات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف مسجل خطر أمام رجال المباحث بالقاهرة بسرقته العديد من الأجهزه الإلكترونية، وانتقاءه المكتبات بدائرة مصر القديمة كمسرح لجريمته لتتنفيذ أغراض السرقة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق اتهامه في 9 قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لارتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين بإكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر , شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور " ، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب حادث سرقة(جهاز " لاب توب " ، ماكينة لحام أكياس ، غلاية مياة ، سخان مياه كهربائى ، ميزان حساس ، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه " مسجل خطر" وآخر (صاحب محل كمبيوتر) .

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.