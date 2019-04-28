مصر | تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع تنهشها الكلاب بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع تنهشها الكلاب بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إنه يجري حاليا تفريغ للكاميرات المحيطة بمكان إلقاء رضيع في مقلب القمامة بالتجمع لمعرفة من قام بإلقاءه.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أجهزة الأمن بالقاهرة تكثف من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رضيع نهشته الكلاب الضالة داخل صندوق قمامة بمنطقة التجمع الخامس.

Advertisements

وتلقى المقدم عمرو الوكيل مفتش مباحث القاهرة الجديدة إخطارا من قسم شرطة اللتجمع الخامس مفادة تلقيه بلاغا من حارس عقار أفاد فيه بمشاهدته كلب ينهش رأس طفل من صندوق قمامة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة رضيع عمرة حوالي 3 أو 4 أيام وتبين أن الكلاب نهشت أجزاء كبيرة من جسده، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالشارع، ويناقش فريق من رجال الشرطة شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.