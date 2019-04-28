مصر | نهشته الكلاب.. النيابة تأمر بتشريح جثة "رضيع التجمع" وتطالب بسرعة التحريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهشته الكلاب.. النيابة تأمر بتشريح جثة "رضيع التجمع" وتطالب بسرعة التحريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة اليوم الخميس بتشريح جثة طفل عثر عليها داخل صندوق قمامة بالتجمع الخامس والتصريح بدفنه فور انتهاء التشريح، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا يفيد بوجود طفل رضيع تنهشة الكلاب من رأسه بجوار صناديق القمامة تنهشة،وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل، حديث الولادة ألقى به مجهول فى صندوق قمامة للتخلص منه فنهشته الكلاب، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

