مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق لـ27 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق لـ27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، مد أجل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخطف طفل الشروق لجلسة 27 مايو وذلك للتعذر الأمني وخروج المتهمين من محبسهم.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلي المحكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل بإصطحاب المتهمين الثمانية " وليد ع س "، " طارق ع م "، " المعتز بالله ع "، " نور ر إ "، " عبدالعليم ع م "، " سالم ط ع "، " مؤمن ط ع "، " إسلام ع س "، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

وتعود أحداث القضية عندما قام جد الطفل " سامي هشام فايز " بالتوجه لقسم شرطة الشروق للإبلاغ عن قيام مجهولين بإختطاف حفيده 7 سنوات من أمام مسكنه من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحي الثالث بإستخدام سيارة ملاكي، وأجري الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالي قدرة 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

