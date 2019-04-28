مصر | "كانت الكلاب متجمعة حوله".. أقوال شهود في واقعة "رضيع التجمع"

وأكد شهود العيان أنهم تفاجأوا بتجمع الكلاب حول صناديق القمامة وأمامهم جثة طفل رضيع لم يبلغ شهور على حد قولهم، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا يفيد بوجود طفل رضيع تنهشه الكلاب من رأسة بجوار صناديق القمامة تنهشه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل، حديث الولادة ألقى به مجهول في صندوق قمامة للتخلص منه فنهشته الكلاب، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

