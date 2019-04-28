مصر | "كلب ينهش رأس طفل في صندوق قمامة".. حادث مأساوي في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلب ينهش رأس طفل في صندوق قمامة".. حادث مأساوي في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة التحريات حول العثور على طفل رضيع تنهشة الكلاب داخل صناديق القمامة بالتجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية، برئاسة المستشار محمد سلامة التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيع تنهش جسده الكلاب، بأنه تم تكليف رجال المباحث على الفور بسرعة التحريات حول الواقعة المأساوية التي هزت سكان المنطقة لاتخاذ جميع الإجراءت القانونية حيال الواقعة المذكورة.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من حارس عقار أفاد فيه بمشاهدته كلب ينهش رأس طفل من صندوق قمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل، حديث الولادة ألقي به مجهول في صندوق قمامة للتخلص منه فنهشته الكلاب، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

