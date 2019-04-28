مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط "تاجر كيف" وبحوزته أسلحة نارية وذخائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تضبط "تاجر كيف" وبحوزته أسلحة نارية وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
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أرسنال
بيرنلي
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مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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فالنسيا
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إيبار
ريال سوسييداد
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خيتافي
رايو فاليكانو
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فروسينوني
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نابولي
سامبدوريا
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لاتسيو
تورينو
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ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
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فولفسبورج
نورنبيرغ
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18:00
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بايرن ميونخ
الكونفدرالية الإفريقية
الصفاقسي
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نهضة بركان
الزمالك
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النجم الساحلي