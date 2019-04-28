مصر | النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف مرتكبي واقعة جثة بدون رأس في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف مرتكبي واقعة جثة بدون رأس في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو بسرعة تفريغ الكاميرات بنطاق مكان العثور على جثة طفلة مقطوعه الراس، والتحفظ عليه، لتحديد الجناة وكشف خط سير هروبهم.

كما كلفت النيابة بسرعه تحريات المباحث حول الواقعه.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل "Dna" لمعرفة هوية جثة الفتاة، كما كلفت في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم ١٥ مايو بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة، وعلى الفور تم الانتقال وفحص الجثة تبين أنها جثة طفلة بدون رأس تبلغ من العمر 6 سنوات.

وحرر المحضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.