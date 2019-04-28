انت الان تتابع احذر إعادة نشر بوست دون ذكر اسم المؤلف: الحبس ينتظرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قال الدكتور محمد بشر المتخصص في حقوق الملكية الفكرية، إن إعادة نشر البوستات المكتوبة على شكل مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى اسم المؤلف يعتبر اعتداءً واستيلاءً على حقوق الملكية الفكرية، كما أن الأمر يعتبر سرقة، ويعتبر مرتكب هذا الفعل معتدي على حقوق الملكية الفكرية، موضحا أنه لا يجب الاكتفاء بكتابة كلمة "منقول" أو "Copied"، ولا بد من ذكر اسم مؤلف البوست بكتابة كلمة "منقول من" أو "بقلم:"، وإلا يعرض من يرتكب هذا الفعل نفسه إلى الحبس لمدة شهر وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.

وأوضح بشر، في لقاء له، اليوم الأحد، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا الأمر لا ينطبق على البوستات العادية، مثل التي تنشرها الصفحات الاجتماعية وغيرها، لأنه أصبح مشاعا لجميع المستخدمين.وأضاف أنه بالنسبة للخواطر التي يتم كتابتها مذيلة بهاشتاج، عبر موقع "فيسبوك"، يصبح هذا الأمر توثيق