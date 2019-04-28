انت الان تتابع الرئيس المخلوع.. لماذا يبكي البشير في سجنه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

قالت وسائل إعلام سودانية، مساء أمس السبت، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بكى بحرقة، داخل محبسه في سجن كوبر السوداني، ووفقا لصحيفة "الركوبة" السودانية، فإن البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه "بالرئيس المخلوع". ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "ما يتسرب من أخبار عن ما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسربها ليس من الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت المصادر، إلى تدهور صحة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن، وهو لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين، مؤكدة أن كل ذلك تسبب في إصابته بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحي وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى "رويال كير".اقرأ أيضا| لماذا مُنِعَ تصوير عمر البشير في السجن؟وتابعت

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