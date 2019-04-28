انت الان تتابع الأرصاد: خففوا الملابس نهارا.. والطقس مشجع للخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تم البدء في الجو الصيفي رغم أننا مازلنا في فصل الربيع، الذي يتسم في نصفه الثاني بطقس صيفي، وبالتالي يمكن للمواطنين تخفيف الملابس في فترة النهار، لكن ما زال الطقس بارد في فترات الليل ويجب ارتداء جاكيت، مضيفا: "اليوم أعلى شوية في درجة الحرارة، وبكرة تنخفض الحرارة بمقدار 3 درجات، لكن يظل الطقس حار، وهو طقس مشجع على الخروج إلى المتنزهات والشواطئ"، جاء ذلك في مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وقد تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة

Advertisements