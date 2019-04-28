رطوبة القمح.. أزمة جديدة بين الفلاحين و«التموين»

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التموين: نرفض تسلم قمح نسبة الرطوبة به غير مطابقة لللمواصفات.. والفلاحون المسئولية مشتركة بين الطرفين.. وزراعة البرلمان: على الوزارة أن تتحمل مسئوليتها والفلاح هيوديه فين

بالتزامن مع بدء موسم حصاد محصول القمح، حذرت وزارة التموين المزارعين المحليين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول، وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسببا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة، وأكدت الوزارة أنها لن تشتري مثل هذا القمح. الوزارة أرجعت السبب في عدم تسلمها أقماحا مرتفعة الرطوبة إلى حرصها على تسلم أقماح ذات جودة عالية، وهو ما دفعها إلى مناشدة المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة، طبقاً للمواصفات القياسية.

تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها. المسئولية مشتركة حسين أبو

تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

المسئولية مشتركة

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أرجع وجود نسبة رطوبة عالية فى محصول القمح هذا العام إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة بين المناخ والفلاحين ووزارتي التموين والزراعة، ولكن الجزء الأكبر منها يقع على عاتق الفلاح، لأن بعض الفلاحين يقومون بحصاد المحصول قبل أن يكتمل نموه، حتى ينتهي من حصاد وجمع المحصول قبل دخول شهر رمضان عليه، لأن أجرة العمالة في شهر رمضان تكون مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى رغبة الفلاحين فى تحصيل ثمن المحصول قبل شهر رمضان لتوفير احتياجاته لشهر رمضان.

رمضان كلمة السر

وأضاف أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "من عوامل ارتفاع الرطوبة فى المحصول عدم ترك المحصول مدة كافية حتى يجف عقب الحصاد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى طرأت على المحصول هذا العام وتأثيرها بشكل كبير على تأخر المحصول عن كل عام، مما جعل الفلاحين يتعجلون فى الحصاد".

وتابع نقيب الفلاحين: "وزارة الزراعة تتحمل جزءا من مسئولية ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول، حيث إنها حددت نفس الموعد لتسلم القمح من الفلاح مثل كل عام بداية من 15 أبريل وحتى 15 مايو، وهو ما جعل الفلاحين يتعجلون فى الحصاد من أجل توريد المحصول للوزارة فى الموعد المحدد، وكان يجب عليها أن تقوم بتأخير الموعد المحدد حتى يكون هناك متسع فى الوقت لدى الفلاحين وعدم استعجال المحصول".

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واستطرد أبو صدام: "كان يجب على وزارة التموين ووزارة الزراعة، أن تقوما بتوعية الفلاحين بمخاطر تقلبات الطقس وتغير المناخ على المحصول هذا العام، وكيفية مكافحة الأمراض التى تضرب المحصول، وعلى رأسها مرض الصدى الذي يؤثر على 20% من إنتاج المحصول". (اقرأ أيضا: فلاحين: 685 جنيها لأردب القمح لا يحفز على التوريد)

الرطوبة تفسد المحصول

وأكد أبو صدام أن النقابة لا يمكنها أن تضغط على التموين من أجل إلزامها بقبول الأقماح عالية الرطوبة، لأنها سوف تؤدي إلى فساد الأقماح التى يتم تخزينها في صوامع. مشدداً على أن الوزارة لن تستطيع تسلم الكميات التى أعلنت عنها في وقت سابق والتى تقدر بـ3 ملايين و600 ألف طن، فى ظل انخفاض إنتاج المحصول هذا العام، وانخفاض المساحة المنزرعة هذا العام بمقدار 10 آلاف فدان، وتدني الأجر الذى حددته الوزارة لتسلم المحصول من الفلاحين.



وشدد أبو صدام على أنه لا يمكن أن يتم إلقاء اللوم على الوزارة فى قرارها بعدم تسلم قمح عالي الرطوبة من الفلاحين، لأن الأموال التى يتم شراء محصول القمح بها أموال عامة، وإذا قام موظف بتسلم قمح مخالف للمواصفات التى وضعتها الوزارة فسوف يتعرض للمساءلة القانونية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، قد أعلن الموافقة على سعر توريد القمح من المزارعين فى الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5 وبسعر 670 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 وبسعر 655 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5، بفارق 85 جنيها عن العام الماضي، الذي كان يتراوح بين 570 و600 جنيه للطن، وهو السعر الذى رفضه الفلاحون، معبرين عن استيائهم من تسعير الحكومة.

الفلاحون فى ورطة

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تماماً، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفاً: ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة.

وأوضح عجينة فى حديثه لـ"التحرير": "يجب أن تقوم وزارة التموين بعملها الفني الخاص بصيانة القمح وتخزينه فى الصوامع. تاخد القمح وبعد كده تنشره علشان يجف"، مشدداً على أن الشون لم تقم بتسلم القمح من الفلاحين حتى الآن، وإنما الجهة الوحيدة التى تقوم بتسلم القمح هى الصوامع فقط". (اقرأ أيضا: رد معاكس من الحكومة عن خفض زراعة القمح وإلغاء دعمه)

وتابع عضو لجنة الزراعة: "عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح مناسبا فى ظل ارتفاع الأسعار".

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية فى مارس من العام الماضي، أن يرتفع إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018 - 2019 بنسبة 4.3% مقارنة بالموسم الجاري ليصل إنتاج مصر من القمح إلى 8.45 مليون طن، بفضل زيادة المساحة المزروعة من القمح التي ستصل إلى 1.32 مليون هكتار بما يعادل 3.14 مليون فدان. (اقرأ أيضا: رويترز: مصر توافق على شحنة قمح فرنسي بعد إعادة اختبارها )