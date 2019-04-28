شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: «رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة خلال شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة الأعياد وشم النسيم.
وقال رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الأحد،:« أن خطة الطوارئ، تشمل رفع درجة الإستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم».
كما شدد، على تواجد الأطقم الطبية، وفرق التمريض على مدار اليوم، ووجه بقبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات، وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.
من ناحية أخرى، تستعد الجامعة بشكل مكثف؛ لبدء أعمال الإمتحانات، حيث يتم مراجعة المدرجات، والقاعات، وكاميرات المراقبة، وتجهيز عيادات الكليات، وسيارات الإسعاف واستكمال طواقمها. وقد شدد رئيس جامعة القاهرة، على منع الإجازات خلال فترة الامتحانات إلا بعذر قوى.
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