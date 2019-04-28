شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تُعيّن محمد حساني مساعدًا للوزير لمبادرات الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة «100 مليون صحة»، ليكون مساعدًا للوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

ويأتي قرار الوزيرة بعد أيام قليلة من ترشيح منظمة الصحة العالمية الدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة «100 مليون صحة»، نائب مدير معهد الكبد، لجائزة «نيلسون مانديلا للريادة الطبية في أفريقيا»، وأيضا بعد مرور أسبوع على حصوله على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن جوائز الدولة التي أعلنتها الأكاديمية.

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وكان الدكتور محمد حساني أعرب في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، عن سعادته البالغة بهذا الترشيح ودعم القيادة السياسية، واعتبره بمثابة تقدير من وطنه له، ولكل من يحاول الاجتهاد والعمل والمثابرة.

وأشار مدير الحملة إلى أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أول من أبلغته بهذا الترشيح ودعم القيادة السياسية لترشحه»، معتبرًا أنه «دافعًا لبذل الكثير من الجهد ويعكس اهتمام وتقدير الدولة المصرية لكل من يحاول العطاء والاجتهاد».

يذكر أن حملة «100 مليون صحة» نجحت في الكشف على أكثر من نصف المصريين، بواقع 53.5 مليون مصري ومصرية، بواقع 50 ألفًا أكبر من 18 عاما، و3.5 مليون طالب في المرحلة الثانوية.