شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل دعم مؤسسات المجتمع المدني وتفتتح أعمال تطوير ٣ مدارس بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمساهمة القوات المسلحة في دعم المجتمع المدنى، افتتح قائد الجيش الثالث الميداني أعمال تطوير ٣ مدارس بمدينة السويس.

جاء ذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى جانب تنفيذ عدد من الإنشاءات الرياضية، مدرسة (خالد بن الوليد للتربية الفكرية) بحي الأربعين لتوفير مستوى تعليمي لائق لذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الذهنية بمراحل التعليم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بطاقة ٩ فصول دراسية ومدرسة (التربية الفكرية بالحرفيين) بطاقة ١٩ فصلًا دراسيًا لمراحل الابتدائية والإعداد المهني والتلمذة الصناعية، فضلًا عن إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسي وكرة سلة وتراك للجري وصالة لألعاب القوى، حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الزخرفة والنجارة والتريكو، ومدرسة (مصطفى صادق الرافعى للصم) بطاقة ٩ فصول دراسية تسع ٥٠ طالبًا لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذا إعداد ملعب لكرة القدم الخماسي ومسرح لتنمية المواهب الفنية للطلبة، إلى جانب توفير المدرسة للأنشطة الموسيقية والفنية والتربية الرياضية وتهدف المدارس لتقديم فرص تعليم مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.

وخلال الافتتاحات، نقل قائد الجيش الثالث الميداني تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأبناء مدينة السويس الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود ضد العدوان على مدينة السويس ومازالوا يقفون خلف قواتهم المسلحة في حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة، فيما قدم أهالي السويس الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتخفيف عنهم بمشاركتها في العديد من المشاريع التنموية والتعرف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.