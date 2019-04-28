شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن «ع قد الإيد» للتنزه في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التنزه يوم شم النسيم أمر رائع وممتع خاصة الاستمتاع بالجو الربيعي، ولمن يرغبون في الاحتفال به في أماكن «ع قد الإيد»، هناك العديد من الأماكن يمكن الذهاب لها بتكلفة بسيطة، مثل رحلة على متن مركب نيلي للاستمتاع بالنيل وبعض الأجواء المصاحبة لذلك اليوم، أو الذهاب إلى «حديقة الأزهر وحديقة الحيوان».

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حديقة الأورمان التي تقع في شارع جامعة القاهرة فسعر التذكرة بسيط جدا وتتميز الحديقة بالعديد من المعالم التي يمكن التمتع بها، كما يمكنك تناول وجبة مميزة، أو شرب أي مشروبات تقدم هناك وسط إطلالة ساحرة لأجمل نباتات الحديقة.

الحديقة الدولية واحدة من الأماكن التي يمكن الذهاب لها في ذلك اليوم والتي تقع في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، تتميز بالهدوء والعديد من الأجواء المناسبة لذلك اليوم ولا تتعدي سعر التذكرة بها الـ40 جنيهًا.

كما يمكن الذهاب إلى الحدائق العامة، لقضاء وقت مميز ولطيف، مع الأصدقاء والعائلة. ومن الممكن الذهاب في عطلة شم النسيم إلى الإسكندرية أو أماكن آخرى قريبة من القاهرة يمكن الذهاب والعودة لها في نفس اليوم.