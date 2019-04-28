شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد رافق سيادته كل من الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات تنفيذية وأمنية ودينية.

بدأ المحافظ، والوفد المرافق، الجولة بزيارة الكنيسة الكاتدرائية، واستقبلة خلالها الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، والذي أعرب عن شكره وتقديره للمحافظ والوفد المرافق على هذه الزيارة، مؤكدًا عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في المناسبات والأعياد.

كما أثنى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، على ما يتم في مصر من مشروعات قومية، وما تشهده من تنمية وبناء. واستكمل المحافظ زيارته للكنائس بزيارة الكنيسة الإنجيلية، وكان في استقبالة القس رفعت فتحي، من الهيئة العليا للكنيسة الإنجيلية، ثم اختتم فعاليات جولة الكنائس بزيارة كنيسة ماري جرجس، بمدينة بورفؤاد، واستقبله القس يوحنا، راعي الكنيسة.