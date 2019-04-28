شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تجري قرعة علنية للعاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أُجريت اليوم قرعة علنية للمتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من العاملين بقطاعات الوطنية للإعلام.

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وأكد إبراهيم العراقي، المشرف على قطاع الأمانة العامة بالوطنية للإعلام، أن إجراء القرعة يأتي انطلاقا من الحرص على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج والمقدمة من مجلس الوزراء وعددها 25 تأشيرة.

وقدم إسماعيل الششتاوي، وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للفائزين في القرعة بالحج هذا العام، متمنية لهم حجًا مقبولًا وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، والتوفيق في المرات القادمة لمن لم يفز هذا العام.

وفي سعادة غامرة للفائزين بالقرعة، وجهوا الشكر لقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وأثنوا على شفافية ونزاهة قواعد القرعة التي حضرها العاملون المتقدمون للحصول على تأشيرة الحج وعدد من قيادات الوطنية للإعلام.