شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «اسأل والمسؤول يجيب» لترشيد استهلاك المياه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، عن إطلاق حملة جديدة تحت شعار «إنت اسأل والمسؤول يجيب»، في إطار جهود الشركة لترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الحملة أطلقها القطاع التجاري بالشركة للرد على استفسارات المواطنين.

وأوضح «مجاهد»، في تصريحات صحفية، أن صفحة الشركة ستستقبل استفسارات المواطنين وترد عليها مباشرة من خلال موظفي القطاع التجاري، كما أنه يمكن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال مقر الشركة، والرد على الأسئلة من خلال متخصص في الحال، وذلك في إطار العمل على توعية المواطنين بشرائح الاستهلاك.

كما أشار «مجاهد» إلى أن الحملة انطلقت فعليًا من فرع الشركة بمدينة القناطر الخيرية، حيث بدأ استقبال الأسئلة والاستفسارات، موضحًا أن الشركة تتعامل مع الجميع بحيادية، وتعمل جاهدة لتقريب وجهات النظر، وتوعية المواطن القليوبي بالقوانين والمدة قانونية لسداد الفواتير، وأسباب ارتفاع الفاتورة ودخوله في الشريحة التجارية.