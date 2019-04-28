شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تُنهي استعداداتها لـ«شم النسيم» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية في المحافظات استعداداتها لاستقبال المواطنين، غدًا الاثنين، للاحتفال بشم النسيم، وتم إعلان حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية، وتشكيل غرف عمليات لاستقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها.

في البحيرة، قرر المحافظ اللواء هشام آمنة، فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها للمواطنين خلال شم النسيم، ووجه رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بنهر النيل فرع رشيد.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء النوباتجية بأقسام الطوارئ، وتكثيف حملات الإدارات البيطرية لمراقبة الأسواق وسحب عينات من الأسماك المملحة والمدخنة وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديريات المعنية لاستقبال الشكاوى والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وأشار وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم فتح كل مراكز الشباب بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة وتنفيذ أنشطة فنية ومسابقات وألعاب رياضية متنوعة لإضفاء البهجة على المواطنين وأعضاء مراكز الشباب، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات فنية بنادي الصفوة الرياضي ونادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان ونادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.

وفي كفرالشيخ، أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا للاحتفالات، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة الحالات الطارئة.

وفي البحر الأحمر، استعدت شواطئ جزر البحر الأحمر، الجفتون وأبومنقار ومجاويش، لاستقبال آلاف المصريين والسائحين الذين تقلهم اللنشات السياحية لقضاء يوم شم النسيم وسط تواجد ومتابعة من مسؤولي المحميات الطبيعية تحت شعار «لا تأخذ شيئا معك ولا تترك شيئا خلفك» لمشاهدة أعداد كبيرة من الدلافين والاستمتاع بمياه البحر والسباحة ومشاهدة مناطق الشعاب المرجانية.

وقررت المحافظة تنظيم دوريات لمتابعة المراكب المخالفة في البحر والمتواجدة في أماكن غير مخصصة لها خاصة بمحمية الجزر الشمالية وتوزيع نشرات توعية على رواد المحميات.

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وفي المنيا، أعلن المحافظ اللواء قاسم حسين، فتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانًا، وقال المحافظ، إنه تقرر إقامة مهرجان ترفيهي بالمسرح الروماني على كورنيش النيل، يتضمن العديد من الفقرات، منها موسيقى وفنون شعبية وكورال وكذلك مسابقات ثقافية وفقرات المهرج للأطفال، وكذلك توعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة.

وفي القليوبية، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد والتأكيد على توفير كل احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية.

وأكد رئيس الجامعة تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام الاحتفالات في جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة مع زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة أي حالات طارئة.

وفي الأقصر، قال المحافظ المستشار مصطفى ألهم، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وظهور المحافظة بالمظهر اللائق خلال الاحتفالات.

ووجه المحافظ بتكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

وفي الوادي الجديد، قرر المحافظ اللواء محمد الزملوط فتح الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز الإدارية لتلقى بلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتحرك الفورى حال وقوع حوادث

وفي السويس، أعلن المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء، مؤكدًا على التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي المديريات لتلقي أي شكاوى.

وأكد «صقر» نظافة الحدائق العامة والمتنزهات وفتحها أمام أهالي المحافظة وتوفير كل الخدمات للمواطنين، وكلف جهاز النظافة والأحياء برفع القمامة أولًا بأول من الحدائق العامة.