شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُحذر: عقوبات صارمة ضد غير الملتزمين بالقيم المهنية في «أعمال رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كل المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سيتم تناولها وبالأخص خلال شهر رمضان المقبل.

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وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وشدّد المجلس في بيان له، الأحد، على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التي تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتي تتضمن مشاهد خادشة للحياة.

وأهاب المجلس باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامي.