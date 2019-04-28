شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا والقيادات فى زيارة للكنائس والمطرانيات لتقديم التهاني بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عددًا من المطرانيات والكنائس، قدم خلالها التهاني بعيد القيامة المجيد، وقد رافقه كل من اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، والعميد أكرم على، المستشار العسكري، وقيادات أمنية وتنفيذية ونواب بالبرلمان.

شملت الزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، والكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، ومطرانيه ملوي، ومطرانية دير مواس.

حيث أعرب المحافظ، عن سعادته بلقاء القساوسة والمترددين على الكنائس، وعلي تجسيد روح الحب والوطنية بين أبناء المحافظة، مؤكداً على ترابط المجتمع المنياوي والمصري، ضد أي محاولات فتنة.

محافظ المنيا وقيادات المحافظة يزورن المطرانيات والكنائس لتقديم التهاني بالعيد

محافظ المنيا وقيادات المحافظة يزورن المطرانيات والكنائس لتقديم التهاني بالعيد

محافظ المنيا وقيادات المحافظة يزورن المطرانيات والكنائس لتقديم التهاني بالعيد