شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم 203 فعاليات ثقافية و49 ملتقًى فكريًا خلال شهر رمضان بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية الثقافة ستنظم 203 فاعليات ثقافية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن عقد مجموعة من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وتنظيم عدد من ورش الفنون التشكيلية بجانب عقد محاضرات دينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويري ومحاربة التطرف الديني، وذلك بمختلف القصور والبيوت الثقافية المنتشرة بكل قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف الهجان أن مديرية الأوقاف سوف تعقد 49 ملتقى فكريًا بالمساجد الكبرى يحاضر فيها علماء من الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، لافتا إلى أن المديرية قامت باختيار 1833 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بمختلف مدن المحافظة، مضيفًا أن مديرية الشباب والرياضة سوف تقوم بتنظيم الدورات الرمضانية والندوات الثقافية للشباب بمختلف مراكز الشباب طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعي المحافظة لتوعية الشباب والحفاظ عليهم من الانسياق وراء الفكر المتطرف.