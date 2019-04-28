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محافظ القاهرة يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد القيامة

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إبراهيم معوض 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بعيد القيامة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد محافظ القاهرة حرصه على زيارة البابا لتقديم التهنئة، مشيرًا إلى أن مصر بخير بقطبيها المسلم والمسيحي، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن كعامل مشترك.

وبدأ الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، مساء أمس السبت، في أعقاب انتهاء قداس عيد القيامة، وتواصلت الاحتفالات اليوم، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، وتوافد الآلاف من الأقباط الأرثوذكس على الكاتدرائيات والكنائس والأسقفيات، مساء أمس، لأداء القداس والاحتفال بعيد القيامة، وتزينت جدران الكنيسة بالألوان المعبرة عن العيد، وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بعيد القيامة.

محافظ القاهرة يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد القيامة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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