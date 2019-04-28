شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى 10 من قدامى النقابيين، وهم: السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبدالمنعم محمد الغزالي، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد على سليمان، وجمال عبدالناصر عقبي، وجمال السيد هاشم كيلاني، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد، وسيد يوسف طه عبدالرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

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وشمل القرار، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبدالرحمن حسين، مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبدالكريم من العاملين بالوزارة.

وصرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن قرار منح الأوسمة جاء تكريمًا من الرئيس لقدامى النقابيين، وتقديرًا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلى نوط الامتياز من الطبقة الأولي والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء، والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، والاعتزاز بالعمل والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

وسيتم التكريم خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد، الثلاثاء، بالإسكندرية، بمناسبة «عيد العمال».