شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تحتفل بعيد القيامة وسط إجراءات أمنية مشددة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، مساء أمس السبت، في أعقاب انتهاء قداس عيد القيامة، وتواصلت الاحتفالات اليوم، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، وتوافد الآلاف من الأقباط الأرثوذكس على الكاتدرائيات والكنائس والأسقفيات مساء أمس لأداء القداس والاحتفال بعيد القيامة، وتزينت جدران الكنيسة بالألوان المعبرة عن العيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة.

في الإسكندرية، ترأس الأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية مندوبًا عن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس بالكاتدرائية المرقسية، وشاركه الصلاة القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وقدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بالمقر البابوي، وكان على رأس المهنئين المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، واللواء محمد الشريف، مدير الأمن والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

وشهدت الكنائس إجراءات تأمينية مشددة تزامنًا مع القداس، فيما أغلق الأمن الشوارع المحيطة والمؤدية إلى الكنائس ومنع مرور السيارات، واقتصر الدخول على حاملى الصليب.

ففي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أناب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط الإسكندرية، لرئاسة قداس عيد القيامة المجيد بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، فيما أناب الأنبا أنطونيوس نجيب، بطريرك الأقباط الكاثوليك القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية لرئاسة قداس العيد وعاونه في الصلوات والقداس القس يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمشاركة آباء كهنة الكنيسة.

وأناب القس الدكتور أندريه زكي، رئيس طائفة الأقباط البروتستانت، القس الدكتور راضي عطا الله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية في العطارين لرئاسة القداس بمشاركة آباء الكنيسة.

وأناب المطران الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر والقرن الأفريقي المطران سامي فوزي، لرئاسة القداس في الكنيسة الأسقفية في المنشية.

وفي البحيرة، قال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس القريبة، خلال قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور، بحضور المحافظ اللواء هشام آمنة، واللواء مجدي القمري، مدير الأمن، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن مصر مجتمع متكامل ونسيج وجسد واحد لا يعرف الفرقة والانقسام، منذ فجر التاريخ، وسنظل متماسكين، معبرًا عن أمنياته بأن يعم الخير والرخاء والأمن والاستقرار ربوع البلاد.

من جانبه، قال المحافظ اللواء هشام آمنة، إن مصر ستظل صفًا واحدًا في وجه من يعبثون بمقدرات البلاد، متحصنين بإيماننا بالوحدة وحب الوطن.

وفي كفرالشيخ، دعا القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط في صلاة عيد القيامة بكنيسة الشهيد مارجرجس بدسوق، بأن يحفظ الله مصر من الفتن، ودعا الحضور للصلاة بأن يقي الله بلادنا من كل شر، وأن نعيش في خير وأمن وأمان، ودعا الجميع بأن نعيش في بلادنا متسامحين، كما دعا بأن يوفق الله الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة شؤون البلاد.

وفي المنوفية، شارك المحافظ اللواء سعيد عباس، الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة بمطرانية شبين الكوم، برفقة اللواء سمير أبوزامل، مدير الأمن، وشهد المحافظ القداس وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية ورجال الدين بالكنيسة.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بالزيارة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، موجهًا الشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني المحافظة.

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وفي القليوبية، شارك المحافظ الدكتور علاء مرزوق، يرافقه اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، في قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، بحضور الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقدم المحافظ التهاني للأقباط، معربًا عن أمله أن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر.

وألقى الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، عظة أكد فيها ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج.

ورفعت كنائس المحافظة خلال قداس عيد القيامة المجيد شعار «الوحدة ترسم مستقبل مصر»، حيث دعا المطارنة والآباء في عظتهم خلال القداس إلى العمل بقيمة الحب وأعظم أنواعه حب العمل من أجل نهضة الوطن ومحاربة الإرهاب والدعوة للمشاركة في رسم مستقبل مصر.

وفي الشرقية، قدم المحافظ الدكتور ممدوح غراب، التهنئة لأبناء المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن أبناء المحافظة جميعهم من نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد وهدفهم واحد هو استكمال مسيرة التنمية والبناء من أجل رفعه وتقدم مصر.

وفي سوهاج، شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة الأقباط إحتفالاتهم بعيد «القيامة»، وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، إن مجموعات من شباب وفتيات الحزب، مسلمين وأقباط، تواجدوا مساء أمس أمام مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة مار جرجس بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، يحملون باقات من الورود لتقديمها إلى الأخوة الأقباط المشاركين في قداس الصلاة بالمطرانية، مقدمين تهنئة أمانة الحزب، وقياداته، وأعضائه لهم بالعيد، داعين أن يكون عيدًا سعيدًا عليهم وعلى أسرهم.

وفي بني سويف، شهد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف، وكان في استقباله الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيًا أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

وفي بورسعيد، حضر المحافظ اللواء عادل الغضبان، قداس عيد القيامة بكنائس مارى جرجس ونيقولوس ومار مرقص، ونقل للقيادات الروحيه الكنائس الثلاث تهاني مواطني بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين الذين يعرفون معاني السلام والحب والسماحة.

وفي الأقصر، زار المحافظ المستشار مصطفى ألهم، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتقديم التهنئة برفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المراق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر، وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

وقدم المحافظ التهنئة للأقباط أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والهدايا للأطفال.

وفي شمال سيناء، زار المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بطريركية الأقباط الأرثوذكس «مطرانية سيناء الشمالية» بضاحية السلام بالعريش، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان في استقباله الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، وقدم التهنئة لهم.

ومن جانبه، أكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه، موضحًا أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، متمنيًا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء البلاد.

وفي جنوب سيناء، أدى مئات الأقباط صلاة قداس عيد القيامة وسط إجراءات أمنية مشددة في كنيسة النبي موسي وماري مرقص بطور سيناء وكنسية السمائين بشرم الشيخ، وأقيمت صلاه قداس كنسية النبى موسي وترأسها القس مينا سعد راعي كنسية النبي موسي والراهب هارون وعدد من القساوسة بحضور العديد من رجال الدين المسيحي حيث رددوا ترانيم عيد القيامة.