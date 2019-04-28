شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه وفد نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اليوم الأحد، لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب عاشور عن خالص أمنياته بدوام الصحة للبابا تواضروس الثاني، داعيًا الله بأن تعود تلك الأيام المباركة على الشعب المصري بأكمله، مسلمين ومسيحيين، بالخير واليُمن والبركات، حيث يتزامن عيد القيامة المجيد، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الله مصر من كل سوء.

وضم الوفد كلًا من خالد أبوكريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين صندوق النقابة، وأدهم العشماوي وماجد حنا، عضوي مجلس النقابة العامة.